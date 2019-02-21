أخبار مصر | عاجل.. تحذير مهم للمواطنين بشأن طقس اليوم الخميس في محافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحذير مهم للمواطنين بشأن طقس اليوم الخميس في محافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وحذر محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، من ظاهرة خطيرة تضرب المحافظات خلال الأيام المقبلة وهي "شبورة مائية كثيفة" خلال الأيام المقبلة، على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة، متوقعًا بدء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءً من الأحد المقبل.

وتوقع مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة استقرار الأحوال الجوية حتى السبت، يصاحبه ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، لتصبح درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية مستمرة اليوم بالساحل الشمالي، مشيرا إلى أن الرياح والأمطار مازالت مستمرة على القاهرة وشمال الصعيد.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استمرار السحب على شمال البلاد، والأمطار المصاحبة لها تكون على الوجه البحرى والساحل الشمالي، موضحًا أن الأمطار تكون خفيفة اليوم مقارنة بأمس وكذلك الرياح.

- الصحة توجه عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس حفاظا على صحتهم

وحذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

- تحذيرات مهمة للمواطنين بعدم الخروج من المنزل في هذا الموعد

وطالبت الصحة، في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

- حالة الطقس في مصر اختلفت كثيرا بسبب التغيرات المناخية

كما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة

وأشار رئيس التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

- عدم استقرار الطقس يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 17

بلطيم 08 17

مطروح 07 18

السلوم 07 17

سيوة 05 20

بورسعيد 12 18

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 08 20

السويس 08 19

العريش 11 17

رفح 10 16

رأس سدر 12 19

نخل 02 17

نويبع 14 20

طابا 12 18

كاترين 01 12

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 07 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 24

أبوسمبل 08 24

الوادي الجديد 05 24

شلاتين 12 23

أبو رماد 14 22

رأس حدربة 14 22

حلايب 15 22