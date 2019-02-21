توقيع كتاب "لأ.. بطعم الفلامنكو" بمكتبة الأسكندرية الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تشهد القاعة الكبرى بمكتبة الأسكندرية بالتعاون مع مكتبة النشء ودار الرواق للنشر والتوزيع، الأربعاء المقبل، المحاضرة السنوية للدكتور محمد طه أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية الطب- جامعة المنيا، نائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسي الجمعي (سابقاً)، وزميل الكلية الملكية البريطانية، بحضور عدد من الكتاب والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

"نقطة.. ومن آخر السطر" هو عنوان محاضرة هذا العام، والتي تتناول الصراع النفسي الدائم بين جيل الأبناء من ناحية، وجيل الآباء والأجداد من ناحية أخرى، وكيفية حل هذا الصراع والوصول لحياة نفسية خالية من أية سيناريوهات مرضية موروثة.

ومن المقرر أن يقوم "طه" بدمج الفن بالعلم، ليتخلل المحاضرة عرضًا وتحليلًا نفسياً لفيلم سينمائي مشوق، يستعرض ملامح هذا الصراع والطريقة المثلى للتعامل معه.

ويعقب المحاضرة توقيع كتاب "لأ.. بطعم الفلامنكو" الذي صدر حديثاً للدكتور محمد طه، والذي تخطت طبعاته 25 طبعة خلال شهر واحد فقط من صدوره.