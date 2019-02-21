"أبوستيت" يعرض الخريطة الاستثمارية الزراعية على جمعية رجال الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الأربعاء، عشاء عمل بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، والدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، وعدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة والتنفيذية بوزارة الزراعة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية.

واستعرض وزير الزراعة خلال كلمته الخريطة المستقبلية للاستثمار الزراعي في مصر، في ظل ندرة المياه وتحقيق التوازن المطلوب بيت المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية والأثر المتوقع على حجم تجارة مصر من المنتجات الزراعية استيرادا وتصديرا.

وعقب كلمة وزير الزراعة أدار عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبدالحميد الدمرداش، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، حلقة نقاشية تم خلالها استعراض أسئلة الحضور لوزير الزراعة، وفتح المداخلات للمسئولين من الوزارة.