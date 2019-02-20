أخبار مصر | مجلتان علميتان أزهريتان في مؤشر الاقتباس العربي

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قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن مجلة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، وحولية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، تم اختيارهم من ضمن ١٢ مجلة باللغة العربية على مستوي العالم لإدراجهما عن طريق بنك المعرفة المصري في مؤشر الاقتباس العربي من clarivate العالمية لمطابقتهم المعايير الدولية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، في بيان له، أن الجامعة تعكف حاليا علي مراجعة وتطوير باقي المجلات العلمية التي تصدر من كلياتها المختلفة لإدراجها قريبا.

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تفقد الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، كليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق وشملت الجولة كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، واللغة العربية، وكلية أصول الدين بالزقازيق، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها والاستماع إلى طلاب وطالبات كليات فرع الجامعة بالزقازيق .

تفقد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، خلال جولته، قاعات الدراسة، والمباني الخاصة بالكليات الثلاث للوقوف على حالتها ومناسبتها لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات وعدد من طلاب وطالبات الفرق المختلفة واستمع إلى مقترحاتهم ووعد بإيجاد حلول لكافة التحديات المتواجدة في كليات الفرع، مؤكدًا حرص الجامعة قيادة وعمداء وأعضاء هيئة تدريس على مصلحة الطلاب والطالبات في المقام الأول.

وعبر الأمير عن سعادته وشعوره بالفخر بتواجده بين هذه النخبة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس وأبنائه من طلاب وطالبات جامعة الأزهر، مشيدا بالتزامهم بالمحاضرات، ولافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعة والمجتمع المدني، لافتًا إلى أهمية دور الجامعة في تنمية الوطن.

وأكد أن الجامعة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقيادة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تسعى لتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام لتحصيل العلوم النافعة وتنمية المواهب واكتساب المهارات المختلفة، مشيرًا إلى ضرورة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعمل على الوصول للاندماج في المجتمع الطلابي، لتصحيح المفاهيم وتحصين عقول شبابنا ضد الأفكار الهدّامة، وهذا ما تحرص عليه جامعة الأزهر خاصة في هذه المرحلة، لأن الشباب هم الحاضر والمستقبل للنهضة المرتقبة.

وطالب الأمير، طلاب وطالبات الأزهر بالجد والاجتهاد، والحرص على تقديم نماذج مشرفة للأزهر الشريف تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته المعرفية وتنشر القيم والأخلاق بين أبنائه.

وفى ختام زيارته لكليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق قام، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، بزيارة مستشفى الطلبة وتفقد الأجهزة الطبية المتواجدة بالمستشفى، وأشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لطلاب كليات فرع الجامعة بالزقازيق.