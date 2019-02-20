«النويهي» يستعرض برنامجه الانتخابي داخل «التحرير»

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زار الكاتب الصحفي بمؤسسة الأخبار هيثم النويهي، المرشح على مقعد العضوية، في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها مارس المقبل، مؤسسة "التحرير"، اليوم "الأربعاء". واستعرض «النويهي» خلال تواجده، برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به معركة الانتخابات المقبلة ورؤيته للمنافسة على مقعد العضوية. والتقى المرشح، كافة قيادات المؤسسة والزملاء والعاملين بمختلف الأقسام التحريرية بالجريدة، وناقش معهم رؤيته للعملية الانتخابية وأبرز النقاط التي يستهدفها في برنامجه الانتخابي.
ويرتكز البرنامج الانتخابي للمرشح هيثم النويهي على تحسين الخدمات الصحية من خلال مشروع علاج لائق للصحفيين، يتضمن الاتفاق على انشاء عيادات داخل النقابة وأسرهم، تتضمن نخبة من أبرز الاستشاريين وفرعا لأشهر معامل التحاليل ومركز أشعة وصيدلية داخل النقابة بخصم 50% على جميع الأدوية والتعاقد مع عدد منالمستشفيات
ويرتكز البرنامج الانتخابي للمرشح هيثم النويهي على تحسين الخدمات الصحية من خلال مشروع علاج لائق للصحفيين، يتضمن الاتفاق على انشاء عيادات داخل النقابة وأسرهم، تتضمن نخبة من أبرز الاستشاريين وفرعا لأشهر معامل التحاليل ومركز أشعة وصيدلية داخل النقابة بخصم 50% على جميع الأدوية والتعاقد مع عدد منالمستشفيات الخاصة للعمليات الجراحية والحرجة.
وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، أعلنت ترشح 11 عضوا على مقعد النقيب، و52 عضوا على مقاعد العضوية البالغ عددها 6 مقاعد،المقرر إجراؤها في مطلع شهر مارس المقبل.
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