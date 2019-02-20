انت الان تتابع «النويهي» يستعرض برنامجه الانتخابي داخل «التحرير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زار الكاتب الصحفي بمؤسسة الأخبار هيثم النويهي، المرشح على مقعد العضوية، في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها مارس المقبل، مؤسسة "التحرير"، اليوم "الأربعاء". واستعرض «النويهي» خلال تواجده، برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به معركة الانتخابات المقبلة ورؤيته للمنافسة على مقعد العضوية. والتقى المرشح، كافة قيادات المؤسسة والزملاء والعاملين بمختلف الأقسام التحريرية بالجريدة، وناقش معهم رؤيته للعملية الانتخابية وأبرز النقاط التي يستهدفها في برنامجه الانتخابي.

ويرتكز البرنامج الانتخابي للمرشح هيثم النويهي على تحسين الخدمات الصحية من خلال مشروع علاج لائق للصحفيين، يتضمن الاتفاق على انشاء عيادات داخل النقابة وأسرهم، تتضمن نخبة من أبرز الاستشاريين وفرعا لأشهر معامل التحاليل ومركز أشعة وصيدلية داخل النقابة بخصم 50% على جميع الأدوية والتعاقد مع عدد منالمستشفيات