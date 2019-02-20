شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 400 مستثمر قدموا طلبات بـ21.5 مليار دولار بعد طرح السندات الدولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 400 مستثمر قدموا طلبات بـ21.5 مليار دولار، بعد طرح مصر للسندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار.
وأضاف «معيط»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن المعدل المطلوب من جانب المستثمرين 6 أضعاف ما نطمح إليه من خلال طرح السندات الدولية.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك مستثمرين يابانيين وصينيين طلبوا الاستثمار في السندات الدولية لأول مرة في مصر، لافتًا أن الوكالات العالمية تناولت خبرا بأن مصر طرحت سندات دولية بـ4 مليارات دولار، فجاءت تغطية لهذا الطلب 6 أضعاف ما طلبته مصر.
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