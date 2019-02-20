شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: 1919 أفضل الثورات في تاريخ مصر.. و25 يناير انتفاضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الثورات زلزال له توابعه وقد تؤدي إلى سقوط منظومة القيم، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش حاليًا فترة تحول استثنائي للخروج من عنق الزجاجة، قائلًا: «الدولة ممسوكة كويس».

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن الديمقراطية هامة لكل الناس، إلا أن هناك مراحل تحول تحتاج إلى «إمساك السلطة»، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري مستقر، إلا أن الهدوء والاستقرار لا يعني أن «الدنيا وردي».

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن المصريين أكثر شعوب العالم التي لا تتعلم من أخطائها لأن مفهوم «الدوام» ليس موجودًا، مشيرًا إلى أن ثورة 1919 هي أفضل الثورات في تاريخ مصر، وهي التي ينطبق عليها كلمة «ثورة حقيقية»، وأن 25 يناير انتفاضة.

ولفت «الفقي» إلى أن ثورة 1952 كان بمثابة «ضرب المجتمع في الخلاط» وغير مصر على «الورق» فقط، لكنها لم تغير التركيبة الداخلية للإنسان المصري، مشيرًا إلى أن طغيان السلطة التنفيذية على نظيرتها التشريعية والقضائية هو نتاج ثورة 23 يوليو، وأننا مازلنا في النموذج الناصري في علاقة الوزراء ورئيسهم بالدولة ورئيس الجمهورية.