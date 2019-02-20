بالفيديو.. حملات تموينية مكبرة تداهم الأسواق لضبط جرائم الغش التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 107 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك محل جزارة وثلاجة (غير مرخصة) لتجارة اللحوم، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها طن و440 كيلو "لحوم مُجمدة – قلوب مُجمدة"، غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وضبط مالك مطعم (غير مرخص) للوجبات الجاهزة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( واحد طن "لحوم – دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

كما نجحت الحملات في ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (24 ألف عبوة "بسكويت")، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، وفي إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.