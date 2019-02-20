"صندوق مشترك للبحث العلمي".. إعلان توصيات ملتقى الجامعات المصرية السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور الصادق الهادى المهدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، مساء الأربعاء، توصيات الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية في جلسته الختامية، والذي نظمته الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بالتعاون مع جامعة عين شمس على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري.

ويستعرض الخليج 365 توصيات الملتقي..

- إنشاء لجنة تتابع مخرجات هذا الملتقى والعمل على التنسيق المستمر لتنفيذ توصياته.

- إقامة منتدى علمي للجامعات المصرية والسودانية لعرض المشاريع المشتركة، بحيث يكون عاما في إحدى الجامعات المصرية، والعام الآخر في إحدى الجامعات السودانية.

- إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بين الجامعات المصرية والسودانية، بإشراف وزارتي التعليم العالي في البلدين.

- إقامة مشروعات توأمة بين الكليات المصرية والسودانية في التخصصات المتناظرة والبينية للوفاء بالاحتياجات الفعلية.

- إنشاء شبكة تتيح التعرف على التحديات، وإيجاد حلول ابتكارية في مجال الصحة والدواء والعلوم الهندسية والطاقة والمياه وصناعة الغذاء.

- توقيع اتفاقيات ثنائية أو متعددة لتصبح مظلة تتيح التعاون الفعلي والمؤثر في التنمية المستدامة وتطوير المناهج الدراسية.

-المشاركة في درجات علمية بين الجامعات المصرية والسودانية أو تيسير طرق الاعتماد المتبادل، ومعادلة الشهادات بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والسودان.

- إنشاء رابطة خريجي الجامعات المصرية والسودانية.

- تنظيم فعاليات وأنشطة رياضية وثقافية على مستوى الجامعات المصرية السودانية لتعزيز روابط الصداقة بين الشباب جنوب الوادي وشماله.

- السماح لخريجي كليات القطاع الطبي والصحي بالتدريب بالمراكز والمستشفيات مع منحه شهادة أداء التدريب.

- إنشاء منظومة متكاملة للوافدين من شطري الوادي جنوبه وشماله وربطها بالجامعات إلكترونيا في التسجيل والقبول وتقديم الخدمات والأنشطة لهم.

- تبادل القوافل العلمية والطبية لتدعيم التواصل المجتمعي.

- ريادة الأعمال التكنولوجية في الجامعات المصرية والسودانية بمجال الصيدلة والفضاء.

- إنشاء قواعد بيانات مشتركة للبحث العلمي في البلدين.

وعلى هامش الجلسة الختامية للمتلقى شهد الوزيران، توقيع عددًا من الاتفاقيات بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات السودانية (الجزيرة، إفريقيا العالمية، إفريقيا التكنولوجية، الأزهري، السلام).

ووقعت جامعة قناة السويس عدة اتفاقيات مع عدد من الجامعات السوادنية (الجزيرة، إفريقيا العالمية، وادي النيل، البطانة، القرآن الكريم، بحري، الإمام المهدي).

كما وقعت جامعة بنها عددًا من الاتفاقيات مع جامعات (شاندي، كردفان، تحفيظ القرآن الكريم، أم درمان الإسلامية) السودانية، ووقعت جامعة السادات مع جامعة كسلا والقران الكريم والجزيرة.

وأكد عبدالغفار، في كلمته بختام الملتقى، عمق العلاقات بين مصر والسودان، خاصة فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى في نسخته الأولى يعكس حجم هذه العلاقات بين البلدين.

وأشاد عبدالغفار، بحجم مشاركة الجامعات السودانية في الملتقى، وما تشهده المنظومة التعليمية السودانية من تطوير، مؤكدًا أن فعاليات الملتقى في العام القادم بالخرطوم ستشهد حضورا مكثفا من جانب الجامعات المصرية، وعرض برامج علمية تسهم في تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية ونظيرتها السودانية.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي السوداني، أن الملتقى يمثل خطوة على طريق دعم وتوثيق العلاقات مع دولة مصر الشقيقة، مشيرًا إلى أهمية التوصيات التي انتهى إليها الملتقى، مؤكدًا ضرورة ترجمتها في شكل برامج وصيغ تنفيذية تعود بالنفع على المؤسسات التعليمية المصرية والسودانية، وتعزز مجالات التعاون بينها، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور إسلام أبو المجد مستشار الوزير للعلاقات الإفريقية، ونواب الجامعة، ورؤساء الجامعات السودانية والمصرية، والمستشار الثقافى لدولة السودان، وبمشاركة 37 جامعة سودانية وعدد من الجامعات المصرية، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

يذكر أن الوزيرين افتتحا أمس الثلاثاء، فعاليات الملتقى بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية والسودانية، وعدد من القيادات المصرية والسودانية والطلاب المصريين والسودانين، بالإضافة إلى مجالس اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وقد ناقش الملتقى على مدار اليومين عددًا من الأوراق العلمية حول "رؤية التعليم العالي فى البلدين، وإستراتيجية البحث العلمى في مصر والسودان، والتعاون فى مجال البحث العلمي، وجهات تمويل المشروعات البحثية، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية".