أخبار مصر | "‎التعليم" توقع اتفاقية تعاون بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني وشركة مصر للأعمال الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "‎التعليم" توقع اتفاقية تعاون بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني وشركة مصر للأعمال الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مراسم توقيع اتفاقية التعاون التي تمت بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET وشركة مصر إيطاليا للأعمال الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ، وعبداللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وإبراهيم العافية رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتورة شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج TVET، والدكتور النوبي سالم استشاري مشروع تجفيف الطماطم في صعيد مصر، والمهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تضمنت الاتفاقية عدد من البنود الخاصة بدعم التدريب الفني لطلاب المدارس الثانوية الزراعية والتكوين المهني وزيادة الأنشطة الزراعية الخاصة بمحافظة الأقصر، وتكثيف أوجه التعاون بين المزارعين والطلاب بهدف زيادة انتاجية الطماطم المجففة بما يسهم في زيادة حجم الصادرات.

كما شملت الاتفاقية دعم الطلاب وخريجي المدارس الزراعية وتأهيل المزراعين لفتح أسواق إضافية تساهم في خلق فرص عمل وتكون إضافة للسوق المحلي للتغلب علي مشاكل تذبذب الأسعار في السوق، هذا بالإضافة إلي حث وتشجيع المزارعين علي إنشاء مناشر خاصة بهم لتجفيف الطماطم، وهو ما قام به عدد من المزارعين في مدن إسنا وأرمنت.

كما أكد محافظ الأقصر علي أهمية التدريب في رفع قدرات الطلاب، وكذلك الارتقاء بمستوي المزارعين، مٌشيدًا بالجهود المبذولة من وزارتي الزراعة والتعليم وكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وفي نفس السياق قام وفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج TVET مصر بزيارة المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بقرية الشغب" مدرسة الشهيد مصطفي حجاجي بمدينة إسنا لتفقد منظومة الري الحديثة والمٌقدمة بدعم من الإتحاد الأوروبي والبرنامج، والتي تم توفيرها للمدرسة بالإضافة إلي زيارة إحدي المزارع المجاورة للمدرسة والتي تقوم باستقبال طلاب المدرسة الزراعية من خلال بروتوكول تعاون يتيح فرص عملية لتنمية مهارات وبناء قدرات الطلاب من الجنسين في زراعة وتجفيف الطماطم.