أخبار مصر | مقترح لزيادة دمغة قيد الصحف بالنقابة إلى 800 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح لزيادة دمغة قيد الصحف بالنقابة إلى 800 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمقترح للجمعية العمومية للنقابة، والتي مقررًا أن تنعقد بانتخابات التجديد النصفي 1 مارس المقبل، بتعديل جديد على لائحة القيد بالنقابة للعرض على الجمعية العمومية، والذي ينص على رفع المبالغ المالية المُقدمة من الصحف الجديدة التي يتم اعتمادها بالنقابة من ٤٠٠ إلف إلى ٨٠٠ ألف للصحف اليومية، وإلى ٤٠٠ ألف للأسبوعية، وإلى ٢٠٠ ألف للشهرية؛ على أن تُخصص هذه المبالغ كإعانة بطالة للصحفيين حال الفصل التعسفي أو التوقف عن الصدور.

وقال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن المجلس قرر إحالة المقترح وجميع المقترحات للجمعية العمومية للنقابة.

وكان فوض مجلس النقابة، اللجنة المشرفة خلال اجتماعه أمس، على إدارة كل ما يخص شؤون الانتخابات بالنقابة، وحتى الشؤون المالية التي تخصها، فضلًا عن تفويضه بوضع خمس طلبات تقدم بها الأعضاء، على جدول الجمعية العمومية للنقابة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.