شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نادي القضاة: «كلنا مستهدفون ومستباحون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، اختراق الحساب الشخصي للمستشارة مروة بركات، ابنة النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم، الأربعاء، أن اختراق الحساب الشخصي لابنة النائب العام هو استمرار لمسلسل سيئ وبغيض يتعرض له القضاة.

وأوضح «السيد» أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول إثارة بلبة الرأي العام داخليا وخارجيا، من خلال التشكيك في الحكم الصادر ضد قتلة المستشار هشام بركات، قائلا: «جميع القضاة مستهدفون ومستباحون».

وتابع «السيد»: «نهيب بالشعب المصري العظيم أن يظل على عهده وثقته بأن قضاة مصر هم حصن العدالة وقبلة كل مستجير»، مطالبا وسائل الإعلام بنشر الحقائق وتوعية الرأي العام.