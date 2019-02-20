شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة يطالب الإعلام بتوعية المواطنين ضد أكاذيب الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي فوجئ بحملة ممنهجة ضد مصر بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من قتلة النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، تستهدف إثارة البلبلة بالبلاد.

وقال «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «القضاء المصري يتعرض لهجمات شرسة من الجماعات الإرهابية، فضلا عن تهديدات بالقتل»، مشيرا إلى أن النادي تواصل مع ابنة الشهيد هشام بركات، بعد اختراق حسابها الشخصي.

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة «نادي القضاة يؤكد أن ما تم تداوله على صفحة نجلة الشهيد عار من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة»، مطالبا وسائل الإعلام بتوعية المواطنين ونشر الحقائق لعدم الانسياق وراء الشائعات.