التموين تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح مستورد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 360 ألف طن قمح مستورد من خلال مناقصة عالمية منهم 60 ألف طن قمح رومانى و60 ألف طن قمح روسى و60 ألف طن قمح أوكرانى و180 ألف طن قمح فرنسى. وأكدت الوزارة فى بيان اليوم أنه إطار تعزيز أرصدة البلاد من القمح، تم التعاقد على كميات من القمح المستورد لاستخدامه فى انتاج الخبز المدعم.

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