شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر بماسورة مياه بحى الهرم وإزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من محافظة الجيزة انتهى حى الهرم من إصلاح كسر بماسورة مياه بمنطقة المريوطية مع شارع المنشية بنطاق الحى اليوم، فور حدوث الكسر.

وقال اللواء هانى رضا رئيس حى الهرم، إنه تم الدفع بفرق المرافق على الفور لإصلاح الكسر وتم رفع المخلفات من المنطقة عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح وتمهيد الطريق أمام حركة المارة والسيارات.

ومن جانب آخر أضاف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة البدرشين، أنه تم إزالة التعديات المقامة على عدد من قطع الأراضى الزراعية بكفر زهران من خلال اللجنة الثلاثية، مؤكدا على الاستمرار فى تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة أى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.