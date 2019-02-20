شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يدين مقتل 14 مزارعًا فى هجوم إرهابى شرق نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددا من القرويين الأبرياء، قرب مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا وفقدان أربعة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان له اليوم الأربعاء، استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي بحق هؤلاء القرويين الأبرياء الذين خرجوا سعيا في طلب الرزق، فأريقت دماؤهم المعصومة دون ذنب أو جريرة، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي التكاتف وتوحيد جهوده من أجل التصدي لتلك العصابات الإرهابية التي تهدد أمن المجتمعات وتزعزع استقرارها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لنيجيريا، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين لأهلهم سالمين.