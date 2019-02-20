إنعاش قلبي لمدة 40 دقيقة.. مصدر يكشف تفاصيل وفاة نجل عم أبوتريكة بعد حجزه بقسم الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن ملابسات وفاة نجل عم لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة، عقب احتجازه داخل قسم شرطة الهرم.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إنه تم حجز خالد أبوتريكة داخل حجز قسم الهرم؛ لوجود أحكام صادرة ضده في قضايا مخالفات مباني دون تحديد عددها.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن "خالد" كان قد أجرى عملية قلب مفتوح، وشعر بحالة إعياء شديدة أمس الثلاثاء، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لإنقاذه، لافتا إلى أنه تم عمل إنعاش قلبي لمدة 40 دقيقة أملا في إنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جانبه نعى اللاعب محمد أبوتريكة نجل عمه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقدت عائلة أبوتريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبوتريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة.. يا رب العالمين".