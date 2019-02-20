شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» ترد على شكوى وفد صيني من «مبولة القلعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأثري محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية، حقيقة شكوى وفد سياحي صيني من سوء حالة حمامات منطقة القلعة المعروفة بـ«مبولة القلعة العمومية».

وقال «متولى»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن منطقة القلعة ليست بالضرورة قلعة قايتباي كمبنى أثري، وبالتالي فإن الأثر ليس له أية علاقة بالحمامات التي وردت بالشكوى، والمقصود هو دورة مياة «مبولة» عمومية.

كان وفد سياحي صيني دخل لاستخدام الحمامات العمومية الموجودة في منطقة القلعة، ومنعتهم القذارة من قضاء حاجتهم، ما دفع أحد المصريين الموجودين في المنطقة لتصوير الحمامات وقدم استغاثة لمدير آثار الإسكندرية.

وقال شاهد العيان تعليقا على الموقف: «بعد انتهاء الوفد استأذنتهم لالتقاط صورة لهم، هناك سياح يدخلون هذه الدورات والانطباع الذي يأخذونه كفيل بتطفيشهم، أين الخدمات؟ الأسوء من ذلك أن الموظفة تحصل منهم مبلغ مادي للخدمة».