شكرا لقرائتكم خبر عن الخرباوي يكشف كلمات أحد المتهمين بقتل النائب العام للنيابة: «لن نُعدم وسنقتلكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق ثروت الخرباوي، المفكر والباحث في الشؤون الإسلامية، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من قتلة النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، قائلا «الإخوان يروجون أكاذيب بشأن تعرض المتهمين للضغط، وهذه سياسة جماعة الإخوان الإرهابية».

وتابع الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «الإخوان يحاولون أن يوهموا المواطنين بأن المتهمين الذين أعدموا ليسوا القتلة الحقيقيين للنائب العام، وهذا زيف وخداع، كونهم اعترفوا بالتفصيل أمام نيابة أمن الدولة بالجريمة، فضلا عن تقديمهم مبررات فقهية للإقدام على ارتكاب الجريمة».

وأضاف المفكر الإسلامي: «المتهمون اعترفوا في التحقيق أمام نيابة أمن الدولة بحضور محاميهم، فضلا عن أن النيابة منحتهم فرصة للاختلاء بالمحامين»، معلقاً: «المتهمون اعترفوا أنهم قتلوا المستشار هشام بركات النائب العام كونه أصدر قرارا بفض اعتصام رابعة».

وطالب المفكر والباحث في الشؤون الإسلامية النائب العام بنشر اعترافات المتهمين التفصيلية أمام الرأي العام، مشيرا إلى أن محمود الأحمدي المتهم بقتل النائب العام قال لرئيس النيابة: «نعلم أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا معنا شيئا ولن نعدم، وسنقتلكم»، معلقاً «الإخوان مصابون بمرض إنكار الواقع».

وأكد الخرباوي أن لجانا إلكترونية إخوانية متواجدة في تركيا، وراء سرقة الحساب الشخصي لابنة النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات، مشيرا إلى أن المخابرات التركية تدعم هذه اللجان لنشر الشائعات حول الأوضاع بمصر، مطالبا بمواجهة لجان الإخوان الإلكترونية باحترافية.

وأردف الخرباوي: «يجب توعية الشعب بأن مؤامرة الإخوان تستهدف تقسيم مصر إلى مجموعة من الولايات»، مؤكدا أن الإخوان يحاولون نشر الأكاذيب، لتشتيت ذهن البسطاء.