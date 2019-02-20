شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان: ضباط الصف العمود الفقري للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، منظومة الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين، مؤكدًا أن ضباط الصف يمثلون العمود الفقري في كل التنظيمات القتالية والإدارية والفنية بالقوات المسلحة.

واستمع رئيس الأركان إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل داخل المعهد وتطوير العملية التعليمية، كما قام بالمرور على الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصي والمهارات البدنية وميادين الرماية وقفزة الثقة باعتبارها من الأنشطة الأساسية التي يتم تدريب طلبة معهد ضباط الصف المعلمين عليها.

والتقى أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، لأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية والبدنية التي تهدف لإعداد وتأهيل ضابط صف معلم يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية ويتحلى بالقيم النبيلة والخلق الرفيع ويكون نموذجاً مشرفاً للعسكرية المصرية العريقة.

وأدار حوارا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد إستعرض خلاله التحديات الداخلية والخارجية وجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة ومواجهة الإرهاب والإرتقاء بمستوي التدريب والكفاءة القتالية لكافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وطالب الطلبة بالإعداد والتأهيل الجيد وبذل الجهد والعرق في التدريب طوال مدة دراستهم بالمعهد، والإستفادة من الخبرات والتجارب والعلم العسكرى لأعضاء هيئة التدريس والتسلح بالعلم والمعرفة التي تعينهم على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام مستقبلية عقب تخرجهم لدعم منظومة الكفاءة والاستعداد القتالي.