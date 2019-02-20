شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع حدوث موجة من التقلبات والاضطرابات الجوية الأسبوع المقبل، وأن الطقس خلال نهاية الأسبوع الجاري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.
وحذر عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إم بي سي مصر»، من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر الأيام المقبلة، محذرا من تخفيف الملابس خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.
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