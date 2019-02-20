شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الشهيد هشام بركات تعلّق على إعدام المتهمين بقتل والدها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت المستشارة مروة بركات، ابنة المستشار هشام بركات، النائب العام الشهيد، رسالة إلى المصريين، بشأن اختراق صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، وكتابة عبارات تندد بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا، فجر اليوم، بحق 9 من المتهمين باغتيال «بركات»، ونسب إليها التشكيك في تورط المتهمين بقتل والدها.

وظهرت «بركات»، في فيديو مدته دقيقة و16 ثانية، وحصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أوضحت خلاله ملابسات الواقعة، وقالت: «أنا القاضية ابنة الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام الشهيد، عايزة أطمنكم علىّ، وأقول لكم من خلال الفيديو إني اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد مرتكبي واقعة اختراق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عايزة أطمنكم أن الجهات المعنية حاليًا في ملاحقة لمرتكبي الواقعة لتتم محاسبتهم أمام جهات التحقيق والقضاء».

وأضافت نجلة النائب العام الشهيد: «عاوزة أقولكم كمان إنه كل اللي بيتقال وينشر على صفتحي عارٍ تمامًا عن الصحة بما فيها البطاقة الشخصية اللي هما نشروها على صفحتي ليس لها أي علاقة تمامًا بيا».

وتابعت قائلة: «عاوزة أقول لكم رسالة مهمة جدًا أن تتحروا الدقة في نشر أي بوست بيتم تدوينه على الصفحة الشخصية الخاصة بيا علشان هو مش بيضر ببنت الشهيد، بيضر بصورة بلدنا في الخارج، وبيضر بصورة القضاء والتشكيك فيه بالخارج، فأرجوكم ياريت نتحرى الدقة ولا نساعد الإرهاب، ياريت نقف ضده، لأن البلد دي اتروت بدماء شهدائها، ودم أبويا».

واختتمت حديثها: «متشكرة جدًا لكم، أنا كويسة ومفيش أي حاجة ممكن تهز بنت الشهيد».