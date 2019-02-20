شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منفذ بيع منتجات معهد تكنولوجيا الأغذية قرب جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، منفذ بيع منتجات معهد بحوث تكنولوجيا التغذية في شارع جامعة القاهرة.

تفقد رئيس المركز برفقة الدكتورة إيمان سالم، مدير المعهد، المنفذ بعد تجديده وتطويره، واستعرض المنتجات الغذائية المطروحة به، وأسعار البيع.

وقالت «سالم» إن المنفذ يأتي ضمن خطة المعهد لتطوير المنافذ التابعة للمعهد، لطرح المنتجات الغذائية بسعر اقتصادي ومناسب للجمهور.

وأوضحت أن منتجات المعهد تشمل: مربات الفواكه ودبس التمر والرمان، وزيت الزيتون، والمخللات المختلفة، ومنتجات الصويا كدقيق الصويا، إضافة إلى وحدة للمخبوزات التي تنتج خبز سن مدعما بالشعير، وبقسماط مدعم بالشعير، وبقمساط دقيق القمح، والفطائر، والحلويات، كذلك هناك وحدة لتصنيع منتجات الألبان.