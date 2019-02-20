شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بثكنة عسكرية فى العاصمة التركية أنقرة ووقوع عدد من الجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام تركية، وقوع انفجار عند حاجز عسكرى فى العاصمة أنقرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها. وأعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار فى ثكنات "ساكاريا" العسكرية فى منطقة بوليتلى بالعاصمة أنقرة. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وسائل الإعلام التركية قولها إن الحادث جاء نتيجة انفجار مجموعة من الذخيرة، وتفيد المعلومات بوقوع 5 جرحى حتى الآن.

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