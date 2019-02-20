شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ابنة الشهيد هشام بركات تكشف حقيقة اختراق صفحتها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مروة هشام بركات، ابنة الشهيد النائب العام هشام بركات فى فيديو سجلته، أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد مخترقى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك".
وأكدت مروة هشام بركات "أن كل ما ينشر على صفحتها عار من الصحة بما فيها صورة بطاقتها الشخصية، وطالبت بتحرى الدقة نظرا لأن ما ينشر يضر بصورة مصر والقضاء فى الخارج".
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