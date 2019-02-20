مصر للطيران: 15 رحلة إلى أبوسمبل لنقل 1000 سائح فى احتفال تعامد الشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والاقليمية إكسبريس عن تسيير 15 رحلة اضافية تستوعب ما يقرب من ألف سائح إلى أبو سمبل في الفترة من 20 وحتى 22 فبراير الحالي لنقل الراغبين من الأفواج السياحية وممثلي وكالات الأنباء العالمية لتغطية الظاهرة الفريدة "احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني"، التي تحدث مرتين سنويًا.
من جانبه صرح الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس قائلاً: "إن الشركة حريصة دوماً على الاهتمام بمثل هذه الظاهرة الفريدة التي تلقى اعجاب العديد من العملاء من شتى أرجاء العالم " مضيفاً إلى أن اهتمام الشركة بهذا الحدث يأتي في إطار دورها في تنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة ومساهمتها في التسويق والترويج للمقومات السياحية المصرية.
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