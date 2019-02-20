شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: رفع 800 طن مخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة أبو كبير فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وزارة البيئة أعمال رفع المخلفات من النقطة الوسيطة بأبى كبير، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حيث تم رفع 800 طن مخلفات حتى الآن من النقطة الوسيطة وجارى مواصلة أعمال الرفع استكمالا لجهود الوزارة فى التنسيق مع المحليات بشأن رفع التراكمات.

يأتى ذلك ضمن الإجراءات العاجلة التى تتخذها وزارة البيئة بالتعاون مع وحدات التدخل السريع بالمحافظات والتى تم إنشاؤها بقرار من مجلس المحافظين، لرفع التراكمات تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.