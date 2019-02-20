جثة في المقابر.. العثور على مُسن مقتولا بطلق ناري بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة مُسن مقتولا بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمنطقة المقابر. وانتقلت قوة بقيادة المقدم إكرامي البطران رئيس المباحث ومعاونه النقيب أحمد راغب، وشفت المعاينة الأولية أن الجثة لمُسن بها آثار طلق ناري. وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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