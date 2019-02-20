ابنة هشام بركات: إرهابيون في تركيا اخترقوا حسابي على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قالت القاضية مروة بركات، ابنة النائب العام الراحل هشام بركات، إن إرهابيين مقيمين في تركيا اخترقوا حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك.

أضافت بركات في منشور على الحساب بعد أن استعادته يوم الأربعاء: "الحمد لله تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهاب الغادر الذي طالت يده الشهيد هشام بركات".

وقالت مصادر أمنية إن مصلحة السجون نفذت أحاكم الإعدام النهائية بحق تسعة من المدانين في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو 2015.

وفوجئ متابعو شبكات التواصل الاجتماعي بمنشور على حساب ابنة النائب العام السابق تقول فيه إن هؤلاء التسعة ليسوا هم من وراء اغتيال والدها، إلا أنه سرعان ما تبين أن الحساب تم اختراقه من جانب مجهولين وبثوا ذلك المنشور الذي نفاه شقيقها محمد بركات.

وقالت مروة بركات في رسالتها: "لم تكتف محاولات الإرهاب الغادر بالقتل فقط وإرهاب المواطنين، لكنها سعت أيضًا لإثارة البلبلة باختراق حسابي بواسطة أحد عناصرهم المقيمين فى تركيا فى نفس يوم تنفيذ الحكم".

وأكملت: "ونشرت العناصر أخبارًا كاذبة على صفحتي الشخصية كعادتهم الخسيسة بهدف خداع الرأي العام وإثارة البلبلة بين أوساط الشعب المصري".

وفي رسالة مصورة أخرى قالت مروة بركات إنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد من اخترقوا حسابها، مضيفة أن الجهات المعنية تعمل على ملاحقتهم.

وناشدت المستشارة مروة بركات، بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي تدوينات على صفحتها الشخصية، مؤكدة أن تلك الأفعال تضر بصورة مصر أمام الخارج، وتشكك في القضاء المصري.

وقالت: "مفيش أي حاجة ممكن تهز بنت الشهيد".

كانت محكمة النقض أيدت الإعدام لـ9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات"، والأحكام الصادرة بحقهم بالسجن من 10 سنوات للمؤبد في نوفمبر من العام الماضي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 22 يوليو 2017، قضت بإعدام 28 متهما بعضهم حوكم غيابيا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

كما عاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للقيادي الإخواني محمد كمال الذى قتل في تبادل إطلاق نار مع الشرطة قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز "مفرقعات قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.