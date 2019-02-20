"السلع التموينية" تستورد 360 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، اليوم الأربعاء، التعاقد على 360 ألف طن قمح مستورد، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من القمح.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الكمية المتعاقد عليها، منها 60 ألف طن قمح روماني، 60 ألف طن قمح روسي، 60 ألف طن قمح أوكراني، 180 ألف طن قمح فرنسي.