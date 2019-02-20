التعليم تكشف حقيقة إلغاء امتحان طلاب "أولى ثانوي" بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قالت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوازرة لم تصدر أي قرارات بشأن إلغاء امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المصريين بالخارج.

وأضافت "خيري" في تصريح اليوم الأربعاء، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لم يصدر أي قرارات تتعلق بإلغاء امتحانات طلاب الخارج للعام الدراسي 2019/2019، كما أشيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان أولياء الأمور العاملين في المملكة العربية السعودية، تقدموا بشكاوى زعموا خلالها إلغاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالخارج، العام المقبل، قبل أن تنفي وزارة التعليم ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التعليم، أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالخارج، تعقد خلال العام الجاري 2018/2019 وفقًا لنظام الثانوية القديم، ولن يتسلم الطلاب هذا العام أجهزة "التابلت" كما تسلمه طلاب الداخل في إطار تطبيق نظام الثانوية المعدل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تقنين الوضع؛ لتعلن الآلية الجديدة لامتحان الطلاب المصريين بالخارج عقب اكتمال جوانبها القانونية والعملية في أقرب وقت.