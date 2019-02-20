أخبار مصر | ضياء رشوان: زيادة بدل التكنولوجيا انعكاس لاهتمام الرئيس بالصحفيين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان: زيادة بدل التكنولوجيا انعكاس لاهتمام الرئيس بالصحفيين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح نقيبا للصحفيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الصحافة والإعلام اهتمامًا خاصًا، ويسعى لدعم العاملين بهما بشكل دائم، لضمان وجود منظومة صحفية وإعلامية مصرية رائدة تضطلع بمسؤولياتها تجاه الدولة المصرية.

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر اليوم، وأدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، أن الدعم الذي لمسه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن زيادة البدل للصحفيين، ما هو إلا انعكاس لدعم الرئيس السيسي للصحفيين بوصفه رئيس السلطة التنفيذية.

وأكد "رشوان" أنه رشح نفسه نقيبًا للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة بشعار "لم الشمل وهيبة النقابة"، انطلاقًا من أن نقابة الصحفيين ومهنتهم لم تخلُ يوما من تنوع في الآراء والأطياف والرؤى، وضحًا أن التنوع هو أصل الأشياء لكن "لم الشمل" يعني أن الصحفيين داخل مؤسسة تجمع أصحاب مصلحة واحدة بحكم دورها الدستوري والقانوني.

وأشار إلى أن النقابة هي تجمع مصالح، وأن "لم الشمل" يعني المصلحة الواحدة وهي الحفاظ على المهنة ومؤسساتها سواء كانت قومية أم خاصة.

وتابع: "إن الجماعة الصحفية عانت في فترات متقطعة من صعوبة التواصل بين نقابتها ودولتها، نريد فتح الجسور مع الدولة وهذا لا يعني تبعيتنا لأي جهة كانت فمهنتنا هي مهنة الحرية والاستقلال".

ودعا "رشوان" جموع الصحفيين إلى الحرص على إظهار قوتهم في يوم الانتخابات، بالحضور بكثافة لاختيار ممثليهم وحتى تأتي نتيجة الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن الجمعية العمومي عبر أكبر قدر من المشاركة مضيفًا: "نختلف معا لكننا على قلب نقابة واحدة، وأعاهدكم أننا لن ننقسم أبدا، ولن تكون هناك أغلبية أو أقلية".

وأوضح "رشوان" أن النقيب الناجح هو الذي يتخذ القرارات مع باقي أعضاء مجلس النقابة بالتوافق والاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر ولا يمكن إدارة العمل النقابي من خلال وجهة نظر واحدة تفرض على الآخرين وأن يحترم الجميع رأي الأغلبية التي تهدف إلى الصالح العام.

واستطرد بقوله أن الصحفيين كلفوا بمراقبة الأحوال في المجتمع، لا ليخيفوا أحدا ولا يخافوا من أحد، ويحترموا الجميع ويلقوا احترامًا من الكافة.

وأشار "رشوان" إلى أنه منذ أن عقد العزم على الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بدأ في طرق أبواب كل من له علاقة بالمهنة، حيث أكتشف أن هناك إمكانية لإصلاح حقيقي نحو حال أفضل للصحافة والنقابة والصحفيين، وأنه وجد مؤشرات تقول إنه يمكن تحقيق النجاح في لم الشمل واستعادة هيبة النقابة.

وشدد "رشوان" على أن العمل النقابي يتعلق بأحوال الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه منذ انضمامه للمجلس الأعلى للصحافة في ٢٠١٢ كأحد الشخصيات العامة مرورا بشغله منصب نقيب الصحفيين وعضويته في الهيئة الوطنية للصحافة، كان شاهدا على إنفاق الدولة مليارات الجنيهات على صحافتها القومية.. وخلال الأيام الأخيرة الماضية وقفت الدولة وراء الصحافة وخاصة المملوكة إليها.

وأوضح أنه عندما طالب كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والدكتور محمد معيط وزير المالية ببعض الحقوق للصحفيين تمت الاستجابة لها، موضحا أنه كان قد طالب بدعم لموازنة النقابة للخدمات والعلاج والمعاشات ليتم الحصول على زيادة بنسبة معتبرة.. فضلا عن تكلفة بدل التدريب والتكنولوجيا السنوية، وهي رقم هائل، وينتظر زيادته بنسبة 25 في المائة اعتبارا من أول يوليو القادم.

واستشهد رشوان أيضا على رغبة الدولة في دعم الصحافة بالتراجع عن طرح إلغاء الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية الإعلام، والذي كان سيدخل المشهد في حالة من الفوضى تمتد لسنوات، حسب قوله، مشددا على أن الإصلاح يأتي بأن تكون لدينا نقابة قوية وأوضاع اقتصادية واجتماعية جيدة.

وعن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل دوري؛ طالب ضياء رشوان بوضع قاعدة ثابتة يتم النقاش عليها بهذا الشأن، وبضرورة وضع معايير تكون منفصلة عن قدرة نقيب أو عدم قدرة آخر على زيادة البدل، مشددا على أن هذه الزيادة ليس لها علاقة بالتصويت لصالح أي مرشح.

وكشف "رشوان" عن أن الحكومة وضعت زيادة البدل في مشروع الموازنة العامة، وأبلغه بذلك وزير المالية، مضيفًا أنه إذا قُدر له أن يكون نقيبا سيحاول صرف الزيادة قبل شهر أو شهرين من الموازنة الجديدة في يوليو.

وعن ملف الخدمات داخل النقابة، قال "رشوان" إن نقابة الصحفيين من أقل النقابات من حيث الموارد، وأن تنمية الخدمات تحتاج جهدًا كبيرًا وسيتم العمل على توفير موارد ثابتة لها.

وعن زيادة معاشات الصحفيين، قال إن الحكومة وافقت على دعم معقول لها لتكون الزيادة بنسبة معتبرة وتليق بما قدموه وتخفف عنهم جانبا من الأعباء.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان، قال: "لدينا مشروع متعثر منذ فترة، فقد تركت النقابة وبها محضر استلام ٣٠ فدانا من أرض الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، وقامت لجنة من وزارة الأوقاف بمعاينة الأرض، واختتمت دورتي الانتخابية بالمطالبة بمهلة سنتين لسداد ما على النقابة بخصوص القطعة الثانية من أرض مدينة الصحفيين بنفس الأسعار والشروط، إلا أن الموضوع معقد وسيستغرق وقتا في التفاوض حوله الآن.

وعن مشروع العلاج، قال "رشوان" إن به مشكلة ناتجة عن ضعف الموارد، خاصة وأن 80 في المائة من الصحفيين وأسرهم يستفيدون من ذلك المشروع، ودعم الدولة الجديد سيساعد في التعاقد مع مستشفيات أخرى، إلى جانب أنه سيتم العمل على توفير موارد أخرى خارجية عن طريق وزارة التعاون الدولي لدعم كل الخدمات في النقابة، وعلى رأسها العلاج والمعاشات بشكل خاص.

وتقدم ضياء رشوان بالشكر إلى النقيبين يحي قلاش وعبدالمحسن سلامة، على ما قاما به من جهد في تأسيس مركز تدريب الصحفيين، وما به من بنية تحتية بمنحة عينية من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة.

وطرح "رشوان" بعض التصورات لإفادة كل الصحفيين من التدريب عبر إبرام اتفاقات وتواصل مع الجهات الكبرى في العالم من أجل ملاحقة التطورات التي تطرأ على مهنة الصحافة، وإبرام بروتوكولات مع المراكز الإقليمية لمواقع التواصل الاجتماعي الكبرى.

وعن تعديل قانون النقابة، قال إن الدستور ينص على أن يؤخذ رأي النقابة في المشروع ولكنها لا تقوم بإعداده من جانبها، كما شدد على أن قانون النقابة الحالي يضاهي فيما يتعلق بالحريات أحدث قانون في العالم.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتعديلات الدستورية المرتقبة فإن النقابة تتحرك فقط إذا تم المساس بحرف واحد من مواد الحريات التي اكتسبتها، قائلًا: "كنت ممثلا لنقابة الصحفيين في لجنة تعديل الدستور وشاركت في صياغة مواد الحقوق والحريات وهي لن تمس في تعديلات الدستور المرتقبة، وفيما عدا ذلك لكل عضو الحق في التعبير وإذا شاء أن يمارس عملا سياسيا فإن مكان ذلك الأحزاب السياسية التي يبلغ عددها حاليا ١١٥ حزبا، أما دور النقابة فهو حماية أعضائها إذا مسوا وهم يبدون رأيهم بطرق النشر والتعبير".

وأكد "رشوان" أنه سيستمر بموجب القانون في القيام بواجبه كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات حتى في حال انتخابه نقيبا للصحفيين، موضحا أن الهيئة ووكالة أنباء الشرق الأوسط تقومان بعمل يخدم مهنة الصحافة وسيعمل خلال الفترة المقبلة ليس فقط على ضمان استمرار التعاون بين الهيئة والوكالة بل أيضا دعم وتعزيز هذا التعاون بما يخدم صالح الجهتين والصحافة في مصر بشكل عام.

وأشار إلى اعتزامه عقد مؤتمر كبير لإنقاذ الصحافة وخاصة الصحافة الورقية حال فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، كما سيستمر في مساعي زيادة بدل النقابة بشكل دوري ورفع الحد الأدنى للأجور للمعينين الجدد في المؤسسات الصحفية.

وأكد "رشوان" إيمانه بأهمية التواصل بين مجلس النقابة وعموم الصحفيين، موضحا أنه تم إنشاء "كول سنتر" كامل بالنقابة لهذا الغرض وجاري التفاوض حول "خط ساخن" للنقابة للرد على استفسارات الصحفيين وطلباتهم بشأن جميع الخدمات التي تكفلها لهم نقابتهم، كما سيكون بإمكان المواطن العادي التواصل مع النقابة عبر الرقم ذاته للاستفسار أو تقديم شكوى للنقابة في حق أحد الصحفيين في حال تجاوز الصحفي أو ارتكابه خطأ مهنيا في حق المواطن.

وقال إنه يعتزم عقد لقاء دوري بين مجلس النقابة وأسرة الصحفيين لضمان التواصل من جهة ومناقشة الأمور الخاصة بالصحافة وأمور الشأن العام من جهة أخرى، مقترحا أن تكون اللقاءات الأولى بحضور النقباء السابقين وأساتذة المهنة للاستفادة من خبراتهم وتزويد شباب الصحفيين بها.

وأكد رشوان أن توفير المستلزمات التكنولوجية للعمل الصحفي هو أمر في غاية الأهمية، لافتا إلى أنه بدأ في مخاطبة بعض شركات التكنولوجيا الحكومية والخاصة من أجل الحصول على المستلزمات التكنولوجية والأجهزة بتخفيضات أو بالتقسيط بعد معرفة رأي الزملاء الصحفيين فيما يحتاجونه من أدوات وأجهزة.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة ودور النقابة في التعامل معها، قال رشوان إن هناك أدوارا نوعية للهيئتين الإعلامية والصحفية وهي إدارة الصحافة أو الإعلام بشكل مستقل عن الأجهزة الحكومية بما يحافظ على قوميتهما ودورهما الأساسي في دعم الدولة المصرية وليس دعم حكومة بعينها، أما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيعتبر بمثابة جهة رقابية لضمان خروج المنتج الصحفي أو الإعلامي بما يطابق القانون والأكواد الإعلامية، موضحا أن المجلس لا يتدخل في إدارة المؤسسات وهو جهة مستقلة بنص الدستور تعمل على فرض القانون بشكل حيادي.

وأوضح في هذا السياق أن نقابة الصحفيين تسعى للتكامل مع الهيئتين والمجلس والتعاون معها ومد الجسور بينها من أجل إنقاذ مهنة الصحافة في مصر والارتقاء بها للمستوى المنشود، موضحا أن إعادة هيبة النقابة تحتاج لتواصل النقابة مع هذه الهيئات وغيرها من أجهزة الدولة من أجل تيسير مهمة الصحفي للقيام برسالته وإعادة حقه المعنوي كما تعمل على منحه حقه المادي، كما تحتاج لأداء قوي من مجلس النقابة في التعامل مع قضايا الصحفيين في إطار إعادة بناء صورة الصحفي أمام المجتمع.

وأشار رشوان إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن مكتسبات الصحفيين في خدمات النقل، موضحا أنه سيعقد جلسة مع الوزير حال انتخابه نقيبا للصحفيين لمناقشة هذه المكتسبات وكذلك تعديل البروتوكول الموقع بين النقابة وشركة مترو الأنفاق بما يخدم عموم الصحفيين.