أخبار مصر | رئيس البرلمان: مصر والكويت كانا وسيظلان شقيقين يساندان بعضهما البعض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: مصر والكويت كانا وسيظلان شقيقين يساندان بعضهما البعض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الاحتفال الذي نظمه سفير الكويت محمد صالح الذويخ، اليوم بمقر سفارة دولة الكويت بالقاهرة بمناسبة الذكرى ٥٨ للعيد الوطني والذكرى الـ٢٨ لعيد التحرير، إن مصر والكويت كانا وسيظلان شقيقين يساندان بعضهما البعض.

وأوضح أنه كما وقفت مصر بجانب الكويت في سنوات عديدة وقفت أيضا الكويت بجانب مصر في العديد من المواقف بحضور لفيف من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة المصرية والعربية، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وغاده والي وزيره التضامن وهاله زايد وزيرة الصحة وطارق الملا وزير البترول إضافة إلى رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس مجلس النواب وعدد من الأعضاء ولفيف من السفراء العرب والأجانب.

ورحب السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي شارك في الاحتفال ممثلا لرئيس مجلس الوزراء كما رحب بضيوف الاحتفال، منوها إلى حالة الازدهار التي تعيشها بلاده في هذه الفترة، مضيفا أن دولة الكويت دائما وأبدا ستظل مساندة لمصر، وأن مصر دائما باسطة يدها لكافة الدول العربية ومساهمة في صناعة نهضتها، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الكويتية، مشيرا إلى أن دولة الكويت لا تنسى ما قدمته مصر في كافة المجالات وفي مقدمتها للثقافة والآداب والفنون.

ونقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته،: خالص التحيات والتهاني لسفير دولة الكويت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى الثامنة والعشرين لعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة، متمنيا مزيد من الاستقرار والرقي والرخاء.

وأعرب عن سعادته بحضور الاحتفال نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن مصر والكويت دولة واحدة وشعب واحد، وأن عمق العلاقات المصرية الكويتية مرده إلى التاريخ الطويل من العلاقات المتميزة بين البلدين.