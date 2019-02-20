أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم معرض لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بدمياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم معرض لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بدمياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أمانة المراة بالإشتراك مع أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بتنظيم معرض لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بمكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط وذلك من أجل خدمة المرأة الدمياطية وتقديم يد العون لصغار الصناع. بحضور النائب محمد الحصي أمين عام الحزب بدمياط والدكتورة فريندة الزلاقي أمينة المراة بالحزب ومحمد ابو حجازى أمين قطاع الاعمال ومحمد بصل أمين التقييم والمتابعة ومحمد حمود أمين العمل الجماهيري وأحمد الجندى أمين مدينة رأس البر. كما عبرت الدكتورة فريندة الزلاقي أمينة المراة بحزب مستقبل وطن بدمياط عن سعادتها بتنظيم تلك الندوة وأن حزب مستقبل وطن مستمر في دعم الشارع الدمياطي.

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