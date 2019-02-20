شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: مصر والكويت كانتا وستظلان شقيقتين تساندان بعضهما البعض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت السفارة الكويتية بالقاهرة، الأربعاء، بالعيد الوطني الثامن والخمسين وذكرى التحرير الثامنة والعشرين.

حضر الاحتفال، الذي أقامته سفارة الكويت بالقاهرة بمقر السفارة، مساء الثلاثاء، عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة المصرية والعربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ممثلا عن الحكومة المصرية، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة زايد وزير الصحة، وطارق الملا وزير البترول، إضافة إلى رئيس مجلس الدولة، ووكيل ورئيس مجلس النواب، وعدد من السفراء العرب والأجانب.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال، إن «مصر والكويت كانتا وستظلان شقيقتين تساندان بعضهما البعض»، مشيرًا إلى أنه «كما وقفت مصر بجانب الكويت في سنوات عديدة وقفت أيضا الكويت بجانب مصر في العديد من المواقف».

وأكد «عبدالعال» أن «مصر والكويت متلاحمتين معا في مسار واحد وطريق واحد يمضي إلى الأمام والدفع بعجلة التنمية والنهوض بالبلاد».

وأكد السفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ في كلمته بهذه المناسبة على عمق الامتنان باسم الكويت أميرا وحكومة وشعبا للشقيقة مصر ولشعبها الأصيل الكريم الذي تربطنا به أقوي أواصر المحبة والإخاء والتعاون.

وقال السفير الكويتي: «في مثل هذه الأيام من كل عام تحتفل دولة الكويت بعدة مناسبات مجيدة تمثل علامات مضيئة في مسيرتها الوطنية.. مرور 58 عاما على استقلالها الميمون و28 عاما على التحرير».

وأضاف «أن أعيادنا الوطنية التي تحل ذكراها يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير تمثل بالنسبة لمواطني دولة الكويت وكافة المقيمين فيها مناسبات سعيدة ومبهجة للتعبير عن مشاعر الفخر بما يتحقق من إنجازات سعيدة ومبهجة للتعبير عن مشاعر الفخر بما يتحقق من إنجازات متلاحقة في كافة المجالات».

وأكد السفير محمد صالح الذويخ أن العلاقات المصرية الكويتية تظل دائما على مر العصور والعهود علاقات قوية وراسخة وقدوة إيجابية لكافة الدول، مشيرًا إلى أنه «ستظل دولة الكويت تتذكر الدور المصري العظيم في حرب التحرير عام 1991 ومن قبله الحرص المصري الدائم على حرية واستقلال الكويت، والمشاركة العظيمة للنخبة المصرية في صناعة النهضة الثقافية التي شهدتها الكويت التي تستضيف بكل حب وإعزاز ما يقارب من 800 ألف مصري».

احتفال السفارة الكويتية بالقاهرة بالعيد الوطني الثامن والخمسين وذكرى التحرير الثامنة والعشرين.

احتفال السفارة الكويتية بالقاهرة بالعيد الوطني الثامن والخمسين وذكرى التحرير الثامنة والعشرين.

احتفال السفارة الكويتية بالقاهرة بالعيد الوطني الثامن والخمسين وذكرى التحرير الثامنة والعشرين.

احتفال السفارة الكويتية بالقاهرة بالعيد الوطني الثامن والخمسين وذكرى التحرير الثامنة والعشرين.

احتفال السفارة الكويتية بالقاهرة بالعيد الوطني الثامن والخمسين وذكرى التحرير الثامنة والعشرين.