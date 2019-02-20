شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لأحياء العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أجهزة حي عين شمس، بقيادة اللواء ألبير الفونس، رئيس الحي، بحملة على شوارع ابن الحكم وسليم الأول ومحطة المترو، قامت خلالها بغلق مقهيين ومحلي عصير ومطعم مأكولات أسماك وفرن ومحل عطارة وسوبر ماركت، وتحرير محاضر ضدهم بإشغال الطريق والإدارة بدون ترخيص، وكذلك محاضر تلوث بيئي، بالإضافة إلى تحرير محاضر إشغال طريق ضد 6 أكشاك تجاوزت المساحات المخصصة لها طبقاً للترخيص.

كما قام اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة على شارع مساكن صقر قريش، أسفرت عن تحرير 4 محاضر إشغالات ضد أصحاب مقهيين ومطعم وسوبر ماركت لتجاوزهم المساحات المقررة لهم واحتلالهم الأرصفة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، على أنه بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات اليومية صباحاً ومساءً على كل أحياء القاهرة، فقد تم التنبيه على أجهزة الأحياء المختلفة، حيث أسفرت عن تنفيذ 449 إزالة إدارية، وتحرير 80 محضر إشغال طريق، و22 محضر إدارة بدون ترخيص، وكذلك 8 محاضر تلوث بيئي، بالإضافة إلى تحرير 17 محضرا ضد بائع متجول ورفع العديد من «الفاترينات الإستانلس» وعربات فول وحواجز وسلاسل حديدية من الشوارع التي يستخدمها المواطنون لحجز أماكن لسياراتهم، وكذلك عدد من اللافتات الإعلانية المقامة بدون تراخيص.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات المشتركة بين أجهزة الأحياء وشرطة المرافق لرفع الإشغالات من الشوارع ومتابعة التزام المحال بالأماكن المخصصة لها وإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون بكل حزم.