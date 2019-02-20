فتح باب التقدم للعمل في مدارس المتفوقين لجميع التخصصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
أعلنت وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب التقدم الإلكتروني؛ للعمل في مدارس "STEM" لجميع التخصصات، ابتداءً من الجمعة 1 مارس 2019، وحتى يوم الخميس 21 مارس المقبل، على أن يغلق "السيرفر" الخاص بالتقدم ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك الموعد.
ويقتصر التقدم الإلكتروني للوظائف على المعلمين الحكوميين التابعين لوزارة التربية والتعليم فقط، من معلمي مرحلة التعليم الإعدادي والثانوية "تعليم عام"، حسب التخصص المتاح لكل فئة على الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين على هذا الرابط (اضغط هنا http://www.pat.edu.eg/stem).
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