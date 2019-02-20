رئيس "الرقابة الإدارية" يستقبل وفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبل اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية "نزاهة" والوفد المرافق له.

تناول اللقاء جلسة مباحثات عقدت بين الجانبين تضمنت ترحيب رئيس الرقابة الإدارية ‏بالحضور، وبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات العمل المشتركة، بما يسمح بدفع عجلة التنمية لتنفيذ الرؤية ‏الاستراتيجية المستقبلية لمصر والمملكة العربية السعودية.

كما تم خلال الزيارة استعراض الجهود التي بذلتها الهيئة ‏في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وأبرز الممارسات الناجحة، وزيارة مقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، والاستماع لعرض تفصيلي عن المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ /٢٠٢٢، التي أطلقها رئيس الجمهورية بداية العام الحالي.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل الفعال لتنمية وتعزيز القدرات الرقابية بينهما، وبما يحقق طموحات وآمال المواطنين للقضاء على أفة الفساد التي تعوق جهود الاستثمار والتنمية في البلدين.

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يأتي هذا اللقاء في إطار تعاون هيئة الرقابة الإدارية مع مختلف الأجهزة المناظرة بالدول العربية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.