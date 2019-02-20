قبل مناقشة إسقاط عضويته.. تفاصيل أزمة «نائب الشيكات»

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التشريعية: توافر في شأن النائب خالد بشر سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار.. لا يجب أن يُسمح له باستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من الأحكام القضائية

ينظر مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، إسقاط عضوية النائب خالد بشر عضو حزب مستقبل وطن، بعد إدانته في قضايا إصدار شيكات دون رصيد تبلغ قيمتها نحو 33 مليون جنيه، وهي القضية التي لازمت النائب منذ الأيام الأولى لبدء أعمال البرلمان عام 2016، حيث تقدم بنك المصرف المتحد بعدد من الطلبات لرفع الحصانة عن النائب، نظرا لصدور أحكام قضائية بحقه لصالح البنك، خاصة بشيكات دون رصيد تبلغ قيمتها نحو 33 مليون جنيه. وحدد البرلمان جلسة السبت المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية الخاص بإسقاط العضوية.

وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب خالد بشر، قد توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، استنادا للمادة 110 من الدستور، نظرا لصدور أحكام جنائية ضده بالحبس في قضايا خاصة بإصدار شيكات دون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونًا و19 ألف جنيه. قروض وشيكات تقرير اللجنة التشريعية، كشف تفاصيل

وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب خالد بشر، قد توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، استنادا للمادة 110 من الدستور، نظرا لصدور أحكام جنائية ضده بالحبس في قضايا خاصة بإصدار شيكات دون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليونًا و19 ألف جنيه. قروض وشيكات قروض وشيكات تقرير اللجنة التشريعية، كشف تفاصيل أزمة النائب، موضحا أن الأوراق أكدت حصول بشر على مبالغ مالية من المصرف المتحد كقروض، وحرر شيكات كضمان لذلك، بقيمة 33 مليون جنيه و19 ألفا و760 جنيها، وعندما تقدم المصرف لصرف قيمة الشيكات من البنك المسحوب تبين عدم وجود رصيد يسمح بالصرف. وأوضح أن المصرف المتحد حرك دعوى جنائية، بموجب الشيكات التي لا يقابلها رصيد، وصدرت أحكام جنائية بالحبس، مؤكدا أن جريمة إصدار شيك دون رصيد، من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وتفقد العضو الثقة والاعتبار، ولفت إلى أن الحكم الجنائي بالأدلة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة يفقد العضو الثقة والاعتبار ومن ثم يستوجب إسقاط العضوية. اقرأ أيضا: نجاة الهواري وبشر من شبح إسقاط العضوية يثير التساؤلات داخل البرلمان وأكدت اللجنة، أنه لا يجب أن يُسمح للنائب باستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، خاصة وأن خالد بشر قد توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار. وأضاف التقرير: أنه بعد أخذ الأصوات، رأت اللجنة التشريعية، بإجماع الحاضرين إعمال الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، بإسقاط عضوية النائب. كانت اللجنة التشريعية قد أوصت في نهاية دور الانعقاد الثالث باسقاط العضوية عن بشر، مؤكدة أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر – عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية تفقده الثقة والاعتبار، وذلك لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد باجمالى 45 مليون جنيه مما يعد من القضايا التي تمس الشرف وتفقده الثقة والاعتبار. يذكر أن المصرف المتحد قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو البرلمان خالد بشر لتهربه من سداد أكثر من 33 مليون جنيه لصالح المصرف. ويتضمن البلاغ، والذى يحمل رقم 7764 بتاريخ 5 /7/2017 والمقدم للنائب العام المستشار نبيل صادق، مجموعة الأحكام والشيكات بدون رصيد والتى حررها النائب لصالح المصرف المتحد، وتبين عدم وجود رصيد للنائب البرلماني خالد بشر يسمح بصرف تلك الأموال. مما يمثل جريمة تخل بالشرف وهى "النصب واصدار شيكات بدون رصيد" والتى يعاقب عليها القانون المصري ويدينها المجتمع ككل. أحكام سابقة أحكام سابقة وحصل المصرف المتحد على عدد من الأحكام القضائية ضج خالد بشر منذ 2013 وحتي ، تمثلت في الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2013 فى الجنحة رقم 42782 لسنة 2013 جنح الزقازيق مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 28/12/2015. والحكم الصادر بتاريخ 22/6/2014 في الجنحة رقم 28731 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات والمؤيد بالحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 3/1/2016 والحكم الصادر بتاريخ 7/5/2016 في الجنحة رقم 13304 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذي قضي بحبس النائب خالد بشر ثلاث سنوات. والحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20373 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات. و الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2016 في الجنحة رقم 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق والذى قضى بحبس النائب خالد بشر سنتين سنوات. والحكم الصادر بتاريخ 11/6/2015 في الجنحة رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى والذى قضى بحبس النائب خالد بشر ستة اشهر، و كذلك إقرار من النائب خالد بشر في 18/1/2017 موقع منه شخصيا بتصديقه على كامل المديونية المستحقة للمصرف المتحد.اقرأ أيضا: بعد تهديدات «عبد العال».. هل يُسقط عضوية نواب تكتل «25-30»؟

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