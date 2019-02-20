شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعلن موافقة «الوزراء» على تخصيص قطعتي أرض للمنفعة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعتي أرض بمركز أبوالمطامير لإقامة إدارة تعليمية ووحدة صحية عليهما.

وأوضح «المحافظ» موافقة «مدبولي» على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبلغ مساحتها ٥٣٥ مترًا، بقرية باط الكوم في مركز أبوالمطامير، وذلك وفق القرار ١٢٠ لسنة 2019م، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة إدارة تعليمية عليها.

كما وافق رئيس الوزراء على تخصيص قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين، بقرية المهدية بمركز أبوالمطامير، لصالح مديرية الصحة والسكان لإقامة وحدة صحية عليها، وذلك طبقًا للقرار رقم ١٢٢ لسنة 2019م.