شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإنجليزي بالقاهرة لطلاب الجامعة البريطانية: «البريكست» فرصة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، الأربعاء، اجتماعًا مع السفير البريطانى بالقاهرة، جيفرى آدامز، بحضور الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، قبيل الندوة التثقيفية عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب «آدامز»، خلال المحاضرة، عن تفاؤله بشأن اكتمال اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي قريبا، مشيرًا إلى أن بريطانيا بالتأكيد ستواجه صعوبات في الفترة الانتقالية، التي ستعقب الخروج من الاتحاد، وذلك حتى تصل إلى اتفاقيات حديثة مع الدول الأوروبية بشكل منفرد ومع باقي دول العالم.

وأكد أن «البريكست تعد فرصة جيدة للمملكة المتحدة للوصول إلى عقد وإبرام اتفاقيات هي في حاجة إليها»، لافتًا إلى أن «بلاده ستقوم بعد عملية الخروج المسماة بـ(البريكست) بإنشاء سياسات جديدة على كل المستويات، ومنها التجارية، لتصبح سياسات مستقلة وجديدة».

وأشار السفير البريطاني إلى عزم المملكة المتحدة على تجنب أي اضطرابات قد تحدث على آثار عملية الخروج «البريكست».

وعن خيار الخروج دون صفقة، أوضح آدامز أن حكومة بلاده تقوم حاليا باستعدادات خاصة لتفادي أي عواقب محتملة جراء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.