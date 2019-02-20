شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يؤكد لرئيس "كاف" حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الشعبية الواسعة لكرة القدم على المستويين القارى والعالمى لما لها من دور فعال فى التقريب بين الشعوب وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم فى إطار التنافس الرياضى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى اليوم الأربعاء، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس "الكاف"، منوهاً إلى توفير الحكومة لشتى سبل الدعم للاتحاد الأفريقى لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه، مشيداً فى هذا الصدد بالتطور الملحوظ الذى تشهده كرة القدم الأفريقية مؤخراً على الساحة العالمية، والذى تمثل فى الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الأفريقية فى البطولات الدولية، وكذا وصول عدد كبير من لاعبى كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، خاصةً في ضوء ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية أفريقية متميزة.

من جانبه؛ أهدى أحمد أحمد شعار "الكاف" إلى الرئيس، مشيداً بدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية، لا سيما في مجال كرة القدم كون مصر أول دولة تفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 1957، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس بسبع بطولات.

وأضاف السفير بسام راضي أن رئيس "الكاف" أعرب كذلك عن تقديره لكافة التسهيلات والتجهيزات التي توفرها مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكداً ثقته في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، خاصةً في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد لسابق استضافتها للبطولة القارية أربع مرات. كما استعرض السيد أحمد أحمد التطورات التي حققتها كرة القدم الأفريقية مؤخراً وخطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى ما يضطلع به من خطوات وإجراءات إصلاحية وتحديثية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي "الفيفا".