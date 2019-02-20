ننشر صور قتلة النائب العام بعد تنفيذ حكم الإعدام فى حق 9 متهمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، صور المتهمين باغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات، بعد تنفيذ سجن الاستئناف حكم الإعدام فى حق 9 متهمين صادر بحقهم حكما نهائيا بعد إقرار محكمة النقض حكم إعدامهم.

والمتهمون المنفذ بحقهم حكم الإعدام هم: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

وكانت محكمة النقض قد سطرت فى نوفمبر الماضى كلمة النهاية فى قضية "اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات، بعد الحكم بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم محكمة الموضوع والذى أصدرته الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد لـ 24 متهما.