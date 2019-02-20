الجيزة: المحافظ يلتقي 60 مواطنًا للاستماع إلى مشكلاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التقى بـ60 مواطنًا، داخل ديوان عام المحافظة؛ للاستماع إلى مشكلاتهم وحلها في الحال.

ونقل بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن المحافظ قوله إنه جرى حل مشكلات 50 مواطنًا، منهم فور استدعاء المسئولين المختصين بالمشكلة، لافتًا إلى أنه جاري العمل على حل باقي المشكلات بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية.

وأكد راشد، أن لقاءه بالمواطنين لا يقتصر على اللقاءات داخل ديوان عام المحافظة فقط، لكنه يحرص يوميًا على الالتقاء بالمواطنين والاندماج معهم خلال الجولات اليومية التي تتم بكافة قطاعات المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الاستجابة إلى مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم يعد نظام عمل كافة الأجهزة بالمحافظة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين واستقبال شكواهم، وبحثها على أرض الواقع بعيدًا عن التقارير المكتبية والاستجابة لها وحلها من جذورها.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة تتلقى يوميًا طلبات من المواطنين للالتقاء بالمسئولين وعرض مشكلاتهم، مؤكدًا أن المواطن ليس بحاجة إلى إرسال طلبات لكي يلتقي بأي مسئول بالمحافظة، مضيفًا أنه يسعد بالالتقاء مع المواطنين والتحاور معهم والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم.

وأوضحت المحافظة في بيانها أنها تَعقد أسبوعياً لقاءًا مع المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وعدد من التنفيذين على رأسهم مديريات التربية والتعليم والتموين والصحة والتضامن الاجتماعي وقطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة.