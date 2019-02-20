رئيس "دعم مصر" يصل أزوباكستان لدعم العلاقات بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وصل عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، دولة أزوباكستان في زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك في إطار دعم وتطوير العلاقات بين البلدين، وخاصةً بين البرلمانين، بهدف تنشيط تبادل الوفود والمعلومات والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الأوزبكية.

وتستضيف جمهورية أوزبكستان في الفترة من 21 وحتى 23 فبراير 2019 لأول مرة فعاليات المنتدى الدولي للسياحة الدينية، والتي ينظمها هيئة الدولة لتطوير السياحة بجمهورية أوزبكستان بالتعاون مع حاكميات محافظتي بخاري وسمرقند، ووزارة خارجية جمهورية أوزبكستان، وهيئة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان والبعثات الدبلوماسية لأوزبكستان في البلدان الأجنبية.

ويستهدف المنتدى الدولي توسيع التعاون الدولي في مجال تطوير السياحة الدينية، وجذب الاستثمارات المباشرة لهذا القطاع، واعتراف أوزبكستان بكبرى المراكز العالمية للسياحة الدينية، وتطبيق مواصفات الحلال.

ويشارك القصبي، مع نخبة من العلماء ورجال الدين والخبراء والمختصون العاملون في مجال السياحة الدينية في هذا المنتدى الذي يقيم بمبادرة من الرئيس "شوكت ميرضيائيف"، رئيس جمهورية أوزبكستان، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين.

ومن جانبه، أكد القصبي، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزباكستان، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وأوزبكستان ليست وليدة اجتماع يجمع رئيس كلا من الدولتين فحسب بل بينهما تاريخ إسلامي مشترك منذ أكثر من 2500 عام جعل عادات الشعبين واهتماماتهم متقاربة رغم وجود الفروق الفردية.​