تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام لـ 17 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام، لجلسة 17 أبريل المقبل، لسماع الشهود.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو عبد القادر"، تاجر، و "محمد عبد القادر" تاجر، و" ممدوح أمين" تاجر، و"هناء عبدالقادر" ربة منزل، تهمة قتل المجنى عليها " أياتي قرني شكري"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض"سنجة، وعصا شوم"، وتربصوا له بمحيط سكنه، وما أن ظفروا به حتي أنقض عليه المتهمان الأول والثاني، وكالا له الضربات بأداة بطشهما حال تواجد المتهم الثالث علي مسرح الواقعة لمؤازرتهم محدثين الإصابات التي أودت بحياته.

وأسندت النيابة للمتهمة الرابعة، الاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة بالتحريض على قتل المحني عليه، على أثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض.