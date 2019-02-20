نادي القضاة: عناصر الإرهابية اخترقوا حساب نجلة الشهيد هشام بركات وبثوا الأكاذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

نفى نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ماتم تداوله عبر صفحة ابنة الشهيد القاضية مروة بركات، فيما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام على قتله "الراحل النائب العام هشام بركات".

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي للنادي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "في محاولة بائسة لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال الشهيد المستشار المرحوم هشام بركات نائب عام مصر السابق والتشكيك في الحكم الصادر فيها ضد القتلة الإرهابيين، قام بعض أعوان الاٍرهاب باختراق الحساب الشخصي لابنة الشهيد القاضية مروة بركات على الفيس بوك ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة لسيادتها".

وأضاف: "إذ يؤكد نادى قضاة مصر أن ما يتم تداوله في هذا الشأن على الصفحة الخاصة بالقاضية مروة بركات عار تماما من الصحة، ومقصود لإثارة الفتنة في واقعة هزت ربوع مصر وصدر فيها حكم القضاء النهائي البات على القتلة الذين استهدفوا موكب القاضي الشهيد النائب العمومي لمصر أثناء توجهه لمكتبه بعبوات ناسفة استشهد صائما على إثر انفجارها".

وتابع: "وإزاء الهجمة الشرسة والتي انتهجتها الجماعات الإرهابية، والتي دأبت على نشر أخبار مغلوطة ما هي إلا استمرار لدعواتها الخبيثة لاستهداف سلطات الدولة، وركائزها الأساسية لتفتيت لحمة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره وزرع بذور فتنة بين أطيافه لكي تمزق الروابط وتقطع الأواصر، لذا كان لزاما علينا أن نؤكد على كذب تلك الأخبار المسمومة التي يتم نشرها من حساب الزميلة مروة بركات على الفيس بوك بعد سرقته وعدم صحتها".

وطالب نادي قضاة مصر في هذا الصدد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة توعية الرأي العام ونشر الحقائق حتى لا يستغل المتربصين بمصر وبالقضاء أن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة بقولة في غير موضعها أريد بها زعزعة الثقة في القضاء المصري الشامخ.