مصر | أمن الجيزة يكشف حقيقة العثور على قنبلة في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف حقيقة العثور على قنبلة في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار جسم غريب الذعر بين المواطنين بشارع الوحدة، دائرة قسم إمبابة، وبالفحص تبين سلبية البلاغ، ولا يوجد أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وكان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، ولا يوجد أي متفجرات بالمكان وجار تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

