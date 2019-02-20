مصر | ورشة قضاة المحاكم الاقتصادية تختتم بحماية الدائنين المتنازعين

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اختتمت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وبحضور حضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي، نقاشاتها حول كيفية حماية الدائنين المتنازعين ومراجعة الاعتراضات علي الخطة التي تمت الموافقة عليها ودور القاضي في تقييم اعتبارات السياسة العامة.
وأوضح الحضور من قضاة المحاكم الاقتصادية وممثلين البنك الدولى، أن دور القاضي هو الإشراف علي عملية تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ومبررات إبطال الخطة، ووضع الخطط البديلة عندما تفشل إعادة الهيكلة ودراسة حالة ولعب أدوار عليها.
وكانت وزارة العدل قد نظمت ورشة عمل قضاة المحاكم الإقتصادية منذ 18 فبراير وحتي اليوم الأربعاء، لإعادة الهيكلة والإفلاس، وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال بحضور مجموعة البنك الدولي.
تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في قضية اغتيال النائب العام
نفذ قطاع السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.
وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
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