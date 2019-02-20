مصر | نادي القضاة يصدر بيان بشان التشكيك في أحكام قضية اغتيال النائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يصدر بيان بشان التشكيك في أحكام قضية اغتيال النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بيانا بشأن التشكيك في أحكام قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وتضمن البيان أنه في محاوله بائسة لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال الشهيد المستشار المرحوم هشام بركات نائب عام مصر السابق والتشكيك في الحكم الصادر فيها ضد القتلة الإرهابيين، قام بعض أعوان الاٍرهاب باختراق الحساب الشخصي لابنة الشهيد القاضية مروة بركات على الفيس بوك ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة لها.

وأكد نادي قضاة مصر أن ما يتم تداوله في هذا الشأن على الصفحة الخاصة بالقاضية مروة بركات عار تماما من الصحة، ومقصود لإثارة الفتنة في واقعة هزت ربوع مصر وصدر فيها حكم القضاء النهائي البات على القتلة الذين استهدفوا موكب القاضي الشهيد النائب العمومي لمصر أثناء توجهه لمكتبه بعبوات ناسفة استشهد صائما على إثر انفجارها.

وتابع المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة،ـ أنه إزاء الهجمة الشرسة والتي انتهجتها الجماعات الإرهابية والتي دأبت على نشر أخبار مغلوطة ما هي إلا استمرار لدعواتها الخبيثة لاستهداف سلطات الدولة وركائزها الأساسية لتفتيت لحمة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره وزرع بذور فتنة بين أطيافه لكي تمزق الروابط وتقطع الأواصر لذا كان لزاما علينا أن نؤكد على كذب تلك الأخبار المسمومة التي يتم نشرها من حساب الزميلة مروة بركات على الفيس بوك بعد سرقته وعدم صحتها.

وطالب نادي قضاة مصر في هذا الصدد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة توعية الرأي العام ونشر الحقائق حتى لا يستغل المتربصين بمصر وبالقضاء أن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة بقولة في غير موضعها أريد بها زعزعة الثقة في القضاء المصري الشامخ.